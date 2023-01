Mena, sobre la cessió d'ERC: «Cal matar d'una vegada per totes el Quart Cinturó»

Les reaccions a la cessió d'ERC amb la construcció de la Ronda Nord perquè el PSC aprovihan continuat. L'alcaldable dea la ciutat, i diputat al Congrés,, s'ha pronunciat amb contundència: "Cal".Ha subratllat que es tracta "d'un" i que "no respon" a les necessitats actuals, ni de la ciutadania ni de les poblacions dels voltants de la capital vallesana. En aquest sentit, ha apuntat a; "que permetin respirar", perquè a la Gran Via de Sabadell "es triplica el límit de contaminació" i això "també afecta a la salut", i hi hagiMena ha recordat que, en l'acord dels comptes catalans amb els comuns , hi ha un estudi informatiu peri la connexió d'aquest municipi amb la C-58 i que això "permeti". Propostes "incompatibles" amb el Quart Cinturó, que ha avisat es traduirà "en".Precisament, aquest pacte dels republicans i Catalunya en Comú contemplai Mena ha recalcat que s'han deprevistes que l'executin. "Fa 10 anys ho estem impedint", ha afegit i ha insistit en l'aposta pel transport públic. Ha lamentat "la cessió al" d'ERC davant "les formes prepotents de negociació" del PSC i ha carregat contra les dues formacions peri no pensant "en els interessos de la ciutadania" amb els beneficis que el país tingui pressupostos.