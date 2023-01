​Ràdio Sabadell estrena un documental sobre els policies delators durant el franquisme

Aquest divendres @RadioSabadell estrena el documental 'S.I.P.M. Els ulls de Franco a Sabadell' sobre els consells de guerra contra sabadellencs durant el règim franquista pic.twitter.com/InKDPqZBkt — Ràdio Sabadell 94.6 (@RadioSabadell) January 26, 2023

ha estrenat aquest divendres el documental S.I.P.M. Els ulls de Franco a Sabadell , una cinta que aborda el paper que va jugar el servei d'informació de laque perseguia els. I ho fa a través de les vivències d'algunes de les famílies implicades.I entre aquests hi ha el pintor, que va ser condemnat a, perquè el van acusar del manteniment d'una. També la neboda, Carme Torrella, d'un treballador de transport executat a la, Enric Cunillé. Tot i que també hi ha la visió del bàndol franquista, amb l'aparició de la neta deEs tracten de deu minuts deque ha dirigit el periodista de l'emissora municipali també el tècnic, i fotoperiodista de la casa,. Ha comptat amb l'ajuda de l'historiador, especialista encontra ciutadans del municipi.En el documental hi apareixen expedients judicials engegats i és que, segons ha especificat el treball,en una localitat que, el 1941, tenia 47.831 residents. I una quinzena de sabadellencs van ser afusellats. La publicació aquest divendres 27 de gener no és casual, ja que es commemora elS.I.P.M. Els ulls de Franco a Sabadell és lade Ràdio Sabadell, també d'aquest estil després de Les heroïnes del tèxtil, La firma d’ETA, Parc Catalunya: 30 anys i El primer bany d’or.