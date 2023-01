​L'entorn del riu Ripoll de sis municipis vallesans s'obriran a un «turisme responsable»

El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) ha rebut 1,5 milions d'euros del fons europeus Next Generation perquè l'entorn del riu Ripoll des'obrin a unÉs a dir, tal com ha explicat, crear “uni vertebrador que permeti impulsar econòmicament el territori mitjançant l'aprofitament sostenible del”. Un projecte, batejat amb el nom de El riu, teixint fils de vida , que preveu habilitat camins per ai ciclistes, s'instal·larani instal·lar visites virtuals aquesta indústria al voltant del riu.Actualment, es pot anar en bicicleta des del camí fluvial del Besòs i fins a Castellar -i a la inversa-, però no des d'aquí i fins a Sant Llorenç Savall. Per això, s'adaptarà idavant la possibilitat de crescudes del torrent per pluges torrencials. Es preveu la creació d'unaamb la rehabilitació del camí fluvial.No només hi haurà aquest vial sinó que també des dels nuclis urbans fins aquesta futura Via Verda, amb la redacció del projecte executiu perquè sigui possible. I al llarg d'aquests quilòmetres hi ha un bon nombre de restes del. Gràcies a laes podrà donar a conèixer -estarà en quatre idiomes: castellà, català, anglès i francès-. Es farà servir informació digital i codis QR.