Tintín ja té la seva plaça a Sabadell, segons Google Maps

Tradició tintinaire

Si s'escriula situa al centre de la ciutat. Concretament, davant de la Parròquia de la Puríssima, al Raval de Dins. No és oficial, però, curiosament, en aquest punt hi ha penjada una placa en la qual s'hi pot llegirAlgú, anònimament, la va col·locar en honor al reporter i aventurer belga l'octubre de 2021. Va ser un gest molt celebrat pels fans dels còmics d'Hergé a la capital vallesana, que ara s'apunten una altra victòria. L'artista sabadellencva pintar el personatge amb elel passat estiu, després que l'enderroc d'una paret a la confluència dels carrers Sant Llorenç i Tres Creus, fes desaparèixer el dibuix que hi havia.Que aparegui al buscador del gegant americà, ja que abans seria necessari demostrar un ampli consens i que la proposta superi molta burocràcia. És a dir, necessita llum verda de lade l'Ajuntament de Sabadell.En cas de sumar el nom de Tintín, s'afegiria a altresque hi ha damunt la taula. Per exemple, el de, que ja té una escultura d'homenatge al Parc de Catalunya; el del periodista d'investigació sabadellenc Xavier Vinader i l'economista i expresidenta d'Òmnium Cultural Muriel Casals La ciutat es va convertir enel febrer de 2014, amb la confecció d'un icònic mural del personatge al carrer de Sant Llorenç, amb la firma de Werens. Va ser unper commemorar eldel còmic. A la paret, Tintín pedalejava acompanyat de Milú davant d’un Lancia Aprilia conduït pels germans Dupont i Dupond, amb la senyora Bianca Castafiore als seients de darrere.