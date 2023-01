​Farrés, confirmada per ser l'alcaldable dels socialistes

L'alcaldessa de Sabadell,, optarà a la reelecció. Ell'ha proclamat oficialment, després que, aquest dimecres, en l'assemblea extraordinària del partit es l'única que es va presentar aquest procés de primàries , iniciat a mitjans de gener.La cita ha aplegat un centenar de militants per. Ha agraït la confiança i ha reiterat que la ciutat “està”. “Hem treballat a cadascun dels racons per avançar d'igual manera a tot arreu i no tenir, perquè aquest és el nostre ADN”, ha afegit.Ha repassatcom el Hub aeronàutic l’Escola d’Infermeria , entre d'altres. Obres que aporteni, a la vegada, “, d'arreglar carrers i places, de plantar arbres, de millorar en neteja, en enllumenat, en seguretat”.