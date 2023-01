​Recullen més de 1.400 signatures contra la concentració de pediatria a Sabadell

Entregades més de 1400 signatures al conseller @manelbalcells en contra de la concentració de la #pediatria del CAP Gràcia al CAP Centre. En una setmana important pel futur de #AtencionPrimaria cal dir ben fort que la #pediatria també importa! @AVG_Sabadell @Sector_Planetes https://t.co/YKX0MfrxoJ — sospediatriasabadell (@sospediatriasbd) January 22, 2023

Aquest dimecres i dijous hi ha vaga convocada al sector sanitari . Una protesta que denunciar les, una mobilització que arriba quan a Sabadell s'està lluitant per evitar laa la ciutat. S'han recollitcontra aquesta mesura i que s'han lliurat al conseller de Salut,Darrera d'aquesta campanya hi ha hagut lai el. Precisament, coincidint amb aquesta aturada, ambdues organitzacions han posat l'accent en la importància de l'atenció primària i “cal dir ben fort que”.Des de ja fa un any s'ha engegat una iniciativa per evitar quees centralitzi en CAPs i d'aquesta manera, el servei, tal com han criticat.SOS Pediatria ha impulsat diverses protestes al llarg de 2022 per evitar aquest trasllat delalInicialment, les previsions era que arribessin a la tardor, però en ple hivern no s'ha produït.