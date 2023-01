​Injecció de gairebé dos milions d'euros per fer ​«reparacions urgents» al castell de Can Feu

La Junta de Govern Local de Sabadell, reunida aquesta setmana, ha deciditper feral. Unes intervencions que s'han qualificat de “necessàries”, per tal de “preservar aquest element patrimonial emblemàtic” de la ciutat.Unes obres quei s'encetarà amb la rehabilitació de la coberta del castell. S'hi destinarani està previst que es dugui a terme. Posteriorment, i dins el paquet dels gairebé 2,2 milions d'euros, hi ha contemplats treballs com, bigues i llates de fusta, dels perfils metàl·lics i de les seccions de maó.Així mateix, hi ha programades reparacions alsi les cobertes, lai les. Per últim, el projecte preveu l'enderroc d'una coberta que es troba en estat ruïnós.Aquesta partida és “elen el procés de. En paral·lel, ha començat el procediment per dissenyar que es construirà i queprevist a la superfície del soterrament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FCG) Can Feu – Gràcia -el projecte es troba en fase de redacció-.