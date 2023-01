Sabadell es prepara davant un possible escenari de nevades

Recomanacions

La màquina llevaneu, preparada per si calgués Foto: Ajuntament de Sabadell

Lad'aquest dimarts que pronosticaha motivat que l'Ajuntament de Sabadell es prepari davant aquest escenari. Des d'aquest dilluns a la nit hi haurà dues persones a disposició ii retirar la neu que es pugui acumular pels carrers.Fa algunes setmanesen alguns equipaments de la població, a més tant a la comissaria de la Policia Municipal com als magatzems d'Smatsa hi ha reserves, per si fos necessari. Una alerta que es mantindrà pràcticament tota la setmana, fins al 28 de gener De fet, l’administració localper aquest dimarts, d'acord amb les estimacions que hi ha del temps, ia la ciutadania. I és que s'esperen glaçades i la possibilitat que caigui neu, que podria arribar entre el matí i la tarda.Ara fa gairebé a la capital vallesana . Va ser els dies 27 i 28 de febrer de 2018 quan la ciutat es va llevar emblanquinada i és quei va acumular gruixos, molt visibles en vehicles estacionats al carrer i en elements icònics de la localitat com, per exemple, la Torre de l'Aigua. Una imatge que va durar mig dia, ja que cap la migdia es va començar a fondre.Des del consistori, i davant una, ha recomanat que, amb la possibilitat de neu,. En cas que s'hagi d'agafar, cal assegurar-se de l'estat de les carreteres, que el dipòsit estigui ple, que es disposi de cadenes, una llanterna i una manta.Quan se surti al carrer cal, protegint especialment la cara i el cap. Quant a mascotes, no s'estiguin a l'exterior molt de temps i na l'interior de la llar. Així mateix, obrir l'aixeta per evita que les canonades es congelin.