​L'operació fred s'allarga i atendrà les persones que viuen al carrer cinc dies més

El nivell 2 de l'operació fred, que suposa l'acollida nocturna de les persones que viuen al carrer a Sabadell, s'allargarà cinc dies més. D'aquesta manera, el protocol s'estendrà fins la nit del 27 al 28 de gener. Una mesura que s'ha pres davant la previsió que les temperatures segueixin tan baixes.El dispositiu, coordinat per l'Ajuntament,, en col·laboració amb, oferirà l'estada en l'espai d'acollida -amb una quinzena de llits-. També ofereix servei de dutxes, robat neta d'abric i menjar, a més d'acompanyament de professionals.En paral·lel, lesde l'organització humanitària circularan per la localitat, on tenen identificats que hi ha instal·lades aquestes persones. També se'ls donarài roba que cobreixi del fred.El passat 18 de gener es va activar,, aquest nivell de l'operació fred per sota dels 2 graus, tal com ve marcat per aquesta iniciativa municipal. Uns paràmetres que s'han modificat de cara afrontar l'hivern d'enguany.