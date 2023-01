La sabadellenca Montse Feliu suma el segon Gaudí per la feina de maquillatge

Montse Sanfeliu i Carolina Atxukarro recullen molt ben acompanyades el #PremiGaudí per a LOS RENGLONES TORCIDOS DE DIOS i agraeixen la feinada de tot l'equip de maquillatge i perruqueria ✨#PremisGaudí pic.twitter.com/qtGVZEY1eA — Acadèmia del Cinema Català – Premis Gaudí (@academiacinecat) January 22, 2023

La 15a edició del Premis Gaudí, celebrats aquest diumenge a la nit a la Sala Oval del Museu Nacional d’Art de Catalunya (MNAC), ha tornat a premiar la sabadellenca. La maquilladora ha guanyat l'estatueta per la seva feina al film Los renglones torcidos de Dios, dirigida per Oriol Paulo.Sanfeliu ha estat reconeguda en l'apartat de. Ha pujat a l'escenari acompanyada de Carolina Atxukarro, Laura Pérez i Samuel Fernández, membres de l'equip, que han permès adjudicar-se aquest Gaudí. La vallesana ha agraït a l'equip la feina feta, així com als actors i l'aposta de Paulo per elles.Així mateix, ha tingut paraules per "l'Andreu, l'Arnau i l'Adrià per ser la meva llum i acompanyar-me sempre". Sanfeliu tenia més possibilitats, per estadística, d'endur-se la preuada estàtua, ja que, al costat de Jesús Martos.És elque guanya Sanfeliu, fa set anys, en els Premis Gaudí 2016, va endur-se també pel maquillatge i la perruqueria per la cinta Ningú vol la nit, sota la direcció d'Isabel Coixet. Així mateix per aquest títol. Precisament,als premis de l'Acadèmia de les Arts i les Ciències Cinematogràfiques d'Espanya per aquesta pel·lícula d'Oriol Paulo. L'11 de febrer tindrà lloc la cerimònia al Palau de Congressos i Exposicions FIBES de Sevilla.