FOTOS | Incendi de contenidor a tocar de l'Hospital Parc Taulí

La unitat apartada de la resta Foto: Juanma Peláez

Els efectius dels Bombers al lloc Foto: Juanma Peláez

Un bomber sufocant el foc Foto: Juanma Peláez

L'incendi de contenidor, apagat Foto: Juanma Peláez

L'estat en què ha quedat el contenidor Foto: Juanma Peláez

Ensurt entre els veïns del voltant de l'Hospital Parc Taulí, quan aquest diumenge a la nit, quan passaven pocs minuts de les nou de la nit, es registrar. La ràpida actuació va evitar quea d'altres unitats.El foc es va localitzar en un. L'arribada d'efectius de la Policia Municipal de Sabadell i dels Bombers va servir per retirar d'altres del voltant i arraconar l'afectat. L'incendi es va sufocar ràpidament i no va tenir més afectació.Fonts del cos dels Bombers han precisat que una de les possibilitats de les flames hauria estatcom ara, restes de cendra de xemeneies i en contacte amb d'altres residus hauria cremat. I, de fet, han precisat que al llarg de diumenge van fer d'altres actuacions com aquesta a Castellar i Sant Llorenç Savall, entre altres localitats i punts de la capital vallesana.Precisament, el tercer tinent d'alcaldessa, Jesús Rodríguez, va apuntar a NacióSabadell que alguns dels casos de crema de contenidors a la ciutat no eren. En aquesta línia especificava, a més de sobres de xemeneies per escalfar la llar, restes de barbacoa.