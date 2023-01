L'àrea de Sabadell viu una de les nits més gèlides de l'última dècada

Sectors del Vallès, Baix Penedès, delta del Llobregat, Barcelonès o Maresme han viscut la nit més freda des del febrer de 2012, per exemple amb 0,4 ºC de mínima a #Barcelona - Zoo.



En canvi, a les valls del Pirineu o a Ponent la temperatura no ha baixat tant com ahir.

Del fred a la calor

Les previsions meteorològiques ja ho van pronosticar: molt i molt de fred per al cap de setmana. I, de fet, la-al nord-est de la comarca- ha estat de. La matinada de diumenge el mercuri va tocar fons, amb registresEl Servei Meteorològic de Catalunya (Meteocat) ha apuntat que en "sectors del Vallès", entre d'altres, de dissabte a diumenge s'ha notificat ". A la capital vallesana, i d'acord amb les dades de l'estació que hi ha al Parc Agrari, a prop de les cinc de la matinada,. I el termòmetre no es va moure fins passats uns 30 minuts.Fa pràcticament 11 anys, en aquest mateix punt, es van assolir uns números més baixos. El 5 de febrer de 2012,. Una setmana especialment gèlida i és que set dies més tard l'ambient glacial seguia amb un registre igualment fred,A l'estació de, cap a les quatre de la matinada, el termòmetre va enfilar-se. La mateixa que el 3 de febrer de 2012, però lluny dels 9,3 del dia 13 o dels 8,2 del 12, en pràcticament una quinzena de mes en què va ser especialment freda.D'anar pràcticamenta, un mes després, abrigar-se amb tèrmiques, bufandes i guants. El temps ha canviat amb l'arribada de 2023, amb registres gèlids i ho ha fet en la setmana dels barbuts, el període més fred de l'hivern i de l'any. Precisament, aquestes temperatures són més apropiades per l'època i no fa un mes, quan la temperatura mitjana va superar els 20 graus