Els comuns demanen a Territori que «no cedeixi al xantatge» del PSC amb el Quart Cinturó

Lacatalans està encallada entre el Govern i el PSC per, entre d'altres projectes,. Precisament, aquesta condició socialista ha motivat que la líder d'En Comú Podem,, hagi interpel·lat el conseller de Territori, i exalcalde de Sabadell, Juli Fernàndez, perquèAlbiach, en una visita a la ciutat aquest divendres, ha dit que suposariasi s'acceptés la proposta del partit que lidera Salvador Illa. Ha recordat que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, en l'acord dels comptes amb els comuns a la B-40, com tampoc a l'ampliació de l'aeroport i al Hard Rock.Ha apuntat que "l'alternativa" passai "millorar la connexió viària amb els polígons industrials". Una visió que comparteix l'alcaldable de la formació a Sabadell, Joan Mena , precisant que en aquest pacte hi ha "un estudi informatiu" per al perllongament de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) des de Sabadell Parc del Nord fins a Castellar i que "salvi" el bosc de Can Deu.Mena ha apuntat a l'alcaldessa de la ciutat,, perquèels pressupostos, perquè "serà positiu" per al municipi i que "no tingui una mirada en clau partidista".