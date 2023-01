El cicle de cinema sobre la deportació a camps nazis explica la història de dos supervivents i recorda una fita històrica

El cicle de cinema sobre la deportació a camps nazis arriba a la sisena edició aquest cap de setmana. Hi ha previstes tres projeccions un diumenge dels mesos, a més de gener, febrer i març i que explicarani repassarà una jornada històrica que va decidirPrecisament, aquest fet enceta la iniciativa, que organitza l'Ajuntament de Sabadell, en col·laboració amb l'. Es tracta de La conferència, una producció alemanya 2022 dirigida per Matti Geschonneck, que rememora la, on es va decidir l'extermini d'aquest milions de jueus. Posteriorment, hi haurà cine-fòrum amb l'historiador especialista en el cinema com a recurs per a la difusió de la Història Xesco Montáñez.El 19 de febrer, la segona cita, amb Greykey d'Enric Ribes. El documental que s'endinsa en la història de, un, supervivent del camp de concentració de Mathausen. En acabar hi haurà xerrada amb l'autor de l'obra.Per últim, es clourà el cicle el 19 de març amb Menazka (La Cassola). Explica la història d', un altre supervivent, però deli que torna aquest indret. I ho fa amb una jove estudiant de Sabadell Camino Llonch.Totes les cites se celebraran, a partir de les, ai cal fer reserva prèvia al web de memòria democràtica local . Un cicle de cinema que s'impulsa per donar a conèixer i sensibilitzar entorn a l'exili republicà, la deportació i l’Holocaust.