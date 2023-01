​L'entorn del riu Ripoll es transformarà per atraure turisme lligat al patrimoni industrial

Elque hi ha a l'entorn delés un atractiu turístic . I per tal de millorar el seu accés, de forma sostenible, s'intervindrà perquè així sigui. Una intervenció de la qual se'n beneficiaran sis localitats:Uns treballs que compten amb una inversió d'procedents delen l'apartat de Sostenibilitat Turística a les Destinacions. El Consell Comarcal del Vallès Occidental (CCVOC) ha rebut aquesta partida per implantar el projecte, que duu per títolLa finalitat d’aquesta iniciativa és crear un. En aquest sentit, els camins naturals han de servir per connectar el patrimoni industrial que atresora la comarca.Aquesta partida s'ha donat a conèixer aquesta setmana, en el marc de la, que s'ha organitzat fins aquest cap de setmana a Madrid. La proposta vallesana ha estatque rebran un total de 76 milions d'euros de la segona convocatòria d'aquestes subvencions europees.