Descobreixen un home trencant una condemna d'apropament per intentar robar en una botiga de Sabadell

Lava detenir un home, de 56 anys, aquest dimarts al matí per, dictada per un jutjat. Una descoberta que va ser possible gràcies a que els agents van ser requerits per, situat al carrer dels Pirineus.El cos va rebre l'avís a les 11.50 hores per aquest delicte a l'interior d'una botiga al barri de la Creu Alta. Durant laes va trobar que el detingut incomplia l'ordre d'apropament, ja que es trobava a prop de la persona.Per tot plegat, la Policia Municipal el va detenir com a presumpte autor d'un delicte de trencament de condemna i a més se'l va denunciar per furt. Fins al lloc es va desplaçar una unitat del cos.