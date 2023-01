VÍDEO | Un projecte de realitat virtual redueix els temps d'estada a l'UCI

VÍDEO | Un projecte de realitat virtual redueix els temps d'estada dels pacients a l'UCI



Salut digital

L'evolució de la tecnologia està portant beneficis en l'àmbit de la. I una nova mostra és el projecte, desenvolupat per l'empresa catalana, i provat al Parc Taulí. Es tracta d'un sistema deque redueixConsisteix en un software, anomenat RGS-UCI, i que gràcies a una càmera (tipus webcam) instal·lada sobre a la part superior d'una pantalla,de la persona ingressada. A partir d'una sèrie de, el pacient respon i es treballen aspectes com, entre d'altres.El CEO de la firma, Santiago Brandi, ha especificat que són instruccions "relaxants" i encaminades a "unaperquè contribueixin a". Ha posat l'accent en què la tecnologia ha permet esquivar "la dificultat" d'una persona estirada en un llit i amb part del cos cobert. Per això, ha subratllat Brandi, "per detectar el moviment".En aquest sentit, l'Institut d'Investigació Innovació del Parc Taulí (I3PT) , hi ha jugat un paper important, de catapulta, ja que s'ha agafat de referència el(per les sigles en anglès, Early Neurocognitive Rehabilitation in Intensive Care) -plataforma de rehabilitació neurocognitiva precoç per a pacients crítics-. "L'ha millorat, perquè no teníem equip tecnològic", ha dit la investigadora de neuropsicologia en pacient crític de l'I3PT, Sol Fernández.La prova pilot s'ha fetcrítics del Taulí i "els resultats inicials són bons" i ha continuat, "la resposta dels pacients, el 100% ho recomanen". I és que entre les millores, ha detallat Fernández, hi ha la de la memòria i l'atenció. Fins i tot, ha apuntat, "en casos greus d'ingressos a l'UCI, pot derivar en estrès posttraumàtic". Això vol dir, evitar, entre altres sensacions, i. "Pot no semblar molt, però sí per algú que es passa el dia tombat i amb restriccions de visites ", ha afegit la investigadora.S'espera que la tecnologia, després d'aquests resultats preliminars. Una innovació que ha comptat amb la injecció econòmica del Departament d'Empresa i Treballa Eodyne, sorgida d'un spin-off de la Universitat Pompeu Fabra. El secretari d’Empresa i Competitivitat de la Generalitat de Catalunya i conseller delegat d’ACCIÓ, Albert Castellanos, ha ressaltat la importància del trasllat de la recerca al mercat.Ha afirmat que el sector de la"ja és una realitat" i que està creixent. Un món, tal com ha precisat, mou. De fet, segons dades d'ACCIÓ, aquest sector, compta ambque generemi les empreses, en un 72%, tenen menys de 10 anys de vida.