Una butlleta de la travessa de la jornada deixa gairebé mig milió d'euros a Sabadell

El destí, o la fortuna, ha volgut que lade lahagi deixat. Concretament, 437.042,52 euros per unen aquest joc, que consisteix a encertar els guanyadors o empats de partits de Primera i Segona Divisió i el resultat d'un matx -el ple al 15-. El bitllet guanyador s'ha registrat al, al barri de Can Rull.L'agraciat no va poder completar la totalitat, amb el ple al 15,el resultat de l'enfrontament entre el, que es va disputar aquest dilluns a la nit i va tancar la jornada 17 de LaLiga.Aquest més de 400.000 euros corresponen a la primera categoria, mentre que de la segona -13 encerts- n'hi ha hagut 39 i que han rebut. La tercera -12 encerts- els 360 agraciats s'han embutxacat, la quarta -11 encerts-per als 5.276 usuaris i, per últim, els de cinquena -10 encerts-per a 31.126 participants.