Les estacions de Sabadell de FGC recuperen més del 90% dels passatgers d'abans de la Covid

Sabadell Nord i Sabadell Parc del Nord, on més es recupera

Malgrat que encara se segueixi sota la, els hàbits es recuperen i el transport públic n'és un exemple . Lesdehan recuperatd'abans de la Covid-19. El 2022 un total devan viatjar en aquest transport públic Unes xifres que suposen al voltantque el 2021 (2.798.301). Al llarg de l'any passat totes les estacions van conquerint el terreny perdut, excepteque es va situar per sota d'aquest percentatge (25,7%), i també-tot i que ho fa un 29,6%-. Aes va experimentar l'augment més elevat, un 39,1%. A Can Feu-Gràcia un 34% i Sabadell Nord un 31,1%.En canvi, en xifres absolutes, a, 288.340 que van servir per arribar a 1.263.295. A l'altre extrem, Sabadell Parc del Nord, que va sumar 91.594 i va assolir 447.448. Can Feu-Gràcia va incrementar en 164.651 i va tancar 2022 amb 648.312, a Sabadell Nord 166.725 que va ascendir fins als 702.463 i La Creu Alta 175.260 per fer 623.353.Quan la comparativa es fa amb 2019, l'estadística, un percentatge tan elevat gràcies a la, on va pujar en pràcticament 20.000 viatgers més i 17.063, respectivament. A les altres tres s'han quasi calcat els números d'abans del coronavirus.A laes van fer, en total,, un 27,9% més respecte l'any passat (44.629.062) i més d'un 40% respecte a 2020, quan el món es va paralitzar. Tot i així, el 2022 no va arribar als números d'abans de la pandèmia: els 66,3 milions de 2019 , encara que va ser una mica menys que el 2018, quan es van superar els 64 El president de FGC, Toni Segarra, per tot plegat, s'ha felicitat i ha indicat que les dades en el global del país són "i demostren que les persones usuàriesde moure's amb tren i, per tant, desplaçar-se d'una manera sostenible". Tanmateix, ha admès que la pandèmia ha provocatcom el, cosa que obliga "atreure més demanda, arribar a nous usuaris ii atractiva per a tot tipus d'usuaris".