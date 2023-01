VÍDEO | Així se celebraven els Tres Tombs de Sabadell fa més de 40 anys

Arrenquen les celebracions de Sant Antoni Abat 🐶🐴 a Sabadell amb els abanderats



📹 @AlbertHdzVehttps://t.co/UFNTjeUJbR pic.twitter.com/xEjzNrp8Yc — NacióSabadell (@NacioSabadell) January 17, 2023

Aquest dimarts torna a celebrar-se, tal com s'havia fet fins a l'any 2019 , abans de l'esclat de la pandèmia de la Covid-19. Aprofitant aquesta represa, circula un vídeo per les xarxes, amb segell d'un projecte de cinèfils en xarxa,, d'aquestaEn el poc més de minut de reproducció s'aprecia el pas de la comitiva per la Gran Via i el carrer Vilarrubias, entre d'altres; gossos lligats amb corretges que no tenen res a veure amb l'actualitat; elsi la gent recollint els caramels i ben abrigada amb la vestimenta de l'època.Es tracta d'unad'aquesta plataforma creada per un conjunt de cineastes i reporters locals, majoritàriament autodidactes, que busquen difondre aquest material i reivindicar-se. Un caràcter protestant que també conté el vídeo, ja que al final s'anuncia una manifestació aquest dissabte, a la plaça Sant Jaume, a Barcelona, contra el maltractament animal.A Sabadellaquest dimarts, després de dos anys de parèntesi pel coronavirus . Si les previsions meteorològiques no ho canvien, el, a les 17 hores, des de l', a la plaça de la Concòrdia, i acabarà, a l'altura de la Gran Via, on farà mitja volta.Passarà pel carrer de Francesc Layret, la carretera Prats de Lluçanès, l'avinguda de l'Onze de Setembre, la via de Massagué, el passeig Manresa, Passeig de la Plaça Major i ja enfilarà cap a la Rambla. La estimació és quela Passada.