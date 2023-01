​Marta Farrés, única candidata per ser l'alcaldable del PSC Sabadell

L'alcaldessa de Sabadell,, serà la candidata delper revalidar l'alcaldia. Farrés ha estata les primàries de la formació de cara a la cita amb les eleccions municipals del pròxim mes de maig. D'aquesta manera, s'acaba el procés obert pels socialistes locals.El procediment encara necessita formalitzar-se i no serà fins aquan Farrés serà proclamada com la. El PSC busca, tal com ha subratllat en un comunicat, “renovar la confiança” de la ciutadania , després d'havera tots els barris”.Farrés ha agraït la confiança i ha reconegut que s'ha “treballat a cadascun dels barris per avançar d'igual manera a tot arreu i”. Amb la confirmació de la socialista esque hi ha actualment al ple, ja que el PSC era l'únic que faltava per donar a conèixer el nom de la persona que l'encapçalaria.