Un conductor sense carnet es fuga en una persecució policial nocturna per Sabadell

Un, de 29 anys, va protagonitzardavant les indicacions d'aturada de la Policia Municipal de Sabadell. Laque es va situar fora del nucli urbà i que es va desenvolupar, quan passaven pocs minuts de les dotze.Segons ha informat el cos, la patrulla va ordenar que s'aturés el cotxe quan circulava pel, a l'avinguda Can Bordoll.i aleshores es va iniciar la cursa, però a l'altura de la carretera de Mollet -B-140-, a la sortida de la zona industrial, se liTot i així, durant el seguiment van aque anava al volant. I va resultar que. Malgrat la fugida, el van denunciar com a presumpte autor d'un delicte per ci per conduir un vehicle a motor sense haver