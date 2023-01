Una de les hipòtesis de l'accident mortal de Sabadell seria una disputa entre vehicles

Lasobre l'accident mortal del passat divendres a la nit a l'entrada sud de Sabadell , en el qual van morir dues persones i una tercera en estat greu, que duu a terme laha apuntat comuna disputa amb. D'aquesta manera, en el moment de l'avançamenti va produir-se el xoc frontal.Així ho ha detallat l'ACN de fonts municipals, que han indicat que continuadel. Tal com han recreat, el vehicle, model Audi i que hauria provocat l'accident, va fer. Va ser aleshores quan es va produir el xoc.És per això que un dels supòsits de la Policia és que hi hauria hagutamb el conductor d'un tercer turisme. En l'accident va morir a l'instant el conductor de l'Audi, un jove de 24, anys i ja a l'hospital, hores més tard, una menor de 13 anys, que ocupava la. El conductor d'aquesta, un home de 42 anys, va ingressar ena l'Hospital Parc Taulí.Els fets van passar a les 21.40 hores, a la(BV-1414), en un punt en què hi ha un sol carril que més endavant es bifurca, mentre que de sortida n'hi ha dos.