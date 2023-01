La doctora sabadellenca que recepta esport als pacients presenta el seu llibre

La metgessa de família del CAP Ca n'Oriac, que recepta la pràctica esportiva entre els seus pacients, presenta el seu llibre Mi médico me manda a paseo . Es tracta d'una obra que posa l'accent sobre els, una activitat física a l'abast de tothom i de totes les butxaques, perquè és pràcticament gratuït.L'acte tindrà lloc aquest dimarts, a partir de les 19 hores, a la seu del Vallès Occidental a, que es troba al carrer Josep Renom, 17-21.L'obra, d'Edicions Experiencia, és unque ha elaborat per, a totes les edats, des de la seva consulta. Una visió d'atenció mèdica que, tal com va explicar en una entrevista a NacióSabadell, "mica en mica" s'està introduint, això sí després d'anys "nedant a contracorrent".