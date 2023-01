​Renfe instal·la videovigilància intel·ligent a dues estacions de Sabadell

Empreses punteres

Renfe ja ha instal·lat els primers equips dea 22 estacions de Rodalies de Catalunya , entre les quals hi ha les de. També n'hi ha a Barcelona-Arc de Triomf, plaça de Catalunya, Badalona, Mataró, Sitges i Granollers Centre.Es tracta del primer pas per a la completa digitalització dels sistemes de seguretat de 110 estacions de Rodalies, un projecte denominat Renfe Smart Security Station (RS3) amb un pressupost de 8,7 milions i que haurà de culminar el 2024. Aquest nou sistema recopila i processa de forma anònima i automatitzadaa través del sistema CTTV de cada estació i els integra en un quadre de comandament únic. L'objectiu és "", segons Renfe.A més, és una eina pera l'interior dels combois com ara, caigudes de persones i objectes a les vies, actes vandàlics, entre d'altres. També permetrà tenirl sobre el servei.De moment, en aquesta vintena d'estacions que ja han posat en marxa el nou sistema, altres vuit ja compten amb la instal·lació del sistema d'analítica i altres, que es preveu que finalitzin al primer trimestre de 2023. A més, s'ha fet el replantejament d'obra en 66 estacions de Rodalies més.Per implementar aquestes solucions, Renfe ha contractat empreses punteres en tecnologies d'analítica i intel·ligència d'imatges, entre les quals es troben Infinity Neural i Imotion Analytics, startups accelerades amb el programa d'innovació TrenLab. Les càmeres de seguretat analògiques se substitueixen per càmeres IP, que permetran compartir la informació recollida a través del sistema CTTV en un sistema de videoanalítica integrat.Així mateix, el projecte RS3 preveu la instal·lació servidors de darrera generació i la renovació de sistemes operatius, instal·lacions i elements digitals de les estacions de Rodalies. També preveu la instal·lació de sondes de ciberseguretat per a la seva monitorització, control i anàlisi. L'objectiu final és augmentar els nivells de seguretat digital i de ciberseguretat, segons la companyia ferroviària. Gràcies a aquest sistema intel·ligent de seguretat, es podrà conèixeri es podran detectar, de manera automatitzada, incidents relacionats amb la seguretat com