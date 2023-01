Sabadell en alerta per vent i temperatures baixes

El vent serà protagonista avui dilluns. A les 06.00 h alguna ratxa màxima ja superava els 100 km/h. pic.twitter.com/wZAGFEUQHp — Meteocat (@meteocat) January 16, 2023

Una setmana de temps inestable

⚠🌬 El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per vent ⚠



➡ Dl. 01:00 a dc. 01:00 h



➡ Possibilitat de ratxa màx. >20 m/s



➡ Grau de perill màx. 🟠 3/6



➡ Hora local (h) = TU +1 pic.twitter.com/XGtqHfYnuE — Meteocat (@meteocat) January 15, 2023

Avís per vent i neu

⚠❄ El Servei Meteorològic de Catalunya ha actualitzat l'avís de situació meteorològica de perill (#avisosSMP) per neu ⚠



➡ Dl. 01:00 a dt. 07:00 h



➡ Gruix> 5 cm a cotes superiors a 700 m.



➡ Grau de perill màx. 🟡 2/6 pic.twitter.com/RyxMhvO5Uy — Meteocat (@meteocat) January 15, 2023

Canvis a la vista.a pràcticament tot el país. De fet, aquest diumenge alguns i algunes de nosaltres ben segur que ja hauran notat les primeres variacions en el temps, i és que el front ja ha començat a creuar el territori. Aquesta jornada ha estat la que ha obert les portes al fred de debò. Preparin-se.Entre dilluns i dimarts les ventades, de nord-oest, serani les precipitacions es concentraran al nord del territori. El temps també serà complicat pel que fa a les nevades, amb acumulacions que aquest diumenge cap a la cara nord de Catalunya poden superar els 40 centímetres. Cap al vessant sud del sector occidental del Pirineu podrien veure nevar dilluns a tan sols 600 metres, al voltant del nord deEls canvis que notarem seran notables. La nevada continuarà de matinada i durant el matí. A altres punts del país farà, resol, però el vent s'imposarà amb força al prelitoral i litoral. A la tarda, la situació serà similar, tot i que hi haurà unade les precipitacions. A la cara nord la nevada pot ser rellevant.L'alerta per ventades és inclús taronja en alguns punts, sobretot a les comarques del litoral i prelitoral amb cops de vent que poden superar els. També al Pirineu hi haurà ventades. En aquesta zona, sobretot a punts del Pirineu occidental, hi ha un avís per nevades que poden deixar gruixos de més de cinc centímetres per sobre dels 700 metres i de més de 20 centímetres per damunt dels 1.400 a laDe cara als, la situació continuarà sent inestable amb un fort vent fins al dijous al centre i sud de Catalunya. Pel que fa a les nevades, continuaran caient en cotes relativament baixes. En general, les temperatures seran plenament hivernals amb un