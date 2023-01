Cinc noves incorporacions al Catàleg de vocacions industrials del Vallès Occidental

Elha incorporat cinc vocacions més, que inclouen dos àmbits en noves tendències en. L'objectiu del catàleg és promocionar les vocacions industrials i així facilitar el seu coneixement i recuperar el seu valor en els àmbits formatiu i laboral, i alhora trencar els estereotips de gènere amb material pràctic i atractiu.Lesque s'han incorporat estan vinculades a l'economia circular, l'eficiència energètica i els materials sostenibles, el vehicle connectat i les bateries de vehicles híbrids i elèctrics. Per a cada vocació s’ha elaborat una fitxa on es descriu la vocació, els, lesclau, lesi la descripció de. També s’hi explica quin entorn laboral ofereix el sector i algunes de les empreses que hi ha a la comarca.Tota aquesta informació es farà arribar alsi al jovent del Vallès Occidental a través d'entitats juvenils i dels serveis d'educació, i es dissenyaran sessions per apropar-la als professionals de l'orientació dels ajuntaments i altres agents territorials.El Catàleg, que es pot consultar a través de la web comarcal , s'elabora en el marc deli la, integrada pels ajuntaments que desenvolupen serveis de formació, agents socials i econòmics del territori i els tres Consells de la Formació Professional locals.Unaés un ofici o agrupació de diverses ocupacions que comparteixen una o diferents àrees de coneixement i camps d'interès dins d'un sector d'activitat econòmica concret. Per seleccionar les vocacions es valoren les demandes de llocs de treball sense cobriri les places vacants en cursos de formació amb un grau elevat d'inserció, així com la previsió de mancances de professionals a mig o llarg termini.Durant el 2022 s'ha dut a terme una tasca d'que ha permès actualitzar el Catàleg amb aquestes cinc vocacions, amb el suport del centre tecnològic EURECAT i la col·laboració d'agents públics, socials i econòmics del territori, el SOC i la Diputació de Barcelona.