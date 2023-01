El Consell Comarcal segueix apostant per la biomassa i adjudica la seva gestió

Elha adjudicat aquesta setmana laa l'empresa Boscat Fusta S.L. de la Federació Catalana d'Associacions de Propietaris i Propietàries Forestals després de superar un concurs de licitació. Així, es pretén reforçar el servei amb una companyia que ja ha gestionat prop de 400 hectàrees de bosc al territori durant els darrers anys.Una tasca que ha permès mobilitzar més de, evitant una emissió de 4.400 tones de CO2 a l'atmosfera mentre se subministraa diversos equipaments de la comarca. Entre d'altres, a l'Hospital de Terrassa o a la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) Tanmateix, es tracta d'un servei públic que també té com a objectiu contribuir a lapromovent una gestió sostenible de la superfície boscosa. En aquesta línia, durant els darrers anys s'han construïta la comarca mentre que alhora s'ha potenciat un mercat de compravenda d'estelles.L'explotació del servei s'haurà ded'aquí a un any, amb opció de ser prorrogat un any més. El contracte contempla un pressupost màxim estimat de prop de