La T‑Mobilitat arriba als busos de Sabadell

Elspermetran validar la T-Mobilitat, el sistema de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM) , abans que acabi aquest mes de gener. Així ho han acordat l'Ajuntament i la cooperativa encarregada de la gestió dels busos de la ciutat,Tot i així, i fins a la implantació d'aquest nou model,: la validació tradicional, el bitllet que té una banda magnètica i cal introduir-lo en una màquina, i la nova, amb una targeta -també des del mòbil- tipus contactless que s'hauran deque s'instal·laran a l'interior dels vehicles.Mentrestant, i per donar unaa les persones usuàries que ja disposen de la T-Mobilitat, i que no poden utilizar-la als autobusos de TUS, es poden dirigir alde Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), que es troba a l'estació de Sabadell Plaça Major. Allà se'ls lliurarà un bitllet pels dies o viatges que tenia restants que tenia. Tot i que també es donarà informació a les estacions de Rodalies i a l'estació de busos.Així mateix, també es pot consultarper fer el tràmit a la pàgina web de la T-Mobilitat . De totes maneres, elsfins que el nou sistema no estigui implementat en tots els operadors. Encara que laserà el primer títol que deixarà d'estar disponible en el suport tradicional.Amb la incorporació de la T-Mobilitat als vehicles de TUS, Sabadell comptarà amb aquesta tecnologia ade la ciutat. A més dels busos urbans, també es troba, des de l'estiul, a FGC i, al setembre, a Rodalies