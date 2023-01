​La campanya de micromecentage per aturar el SurfCity assoleix els recursos per «defensar el Ripoll»

La per aturar el SurfCity, impulsada per l'Adenc, fa una mica més d'un mes tancarà amb elsper. Ha assolit una xifra que ha, més del que es demanava, cosa que suposa el finançament per fer front a lesde 2023.Tot i que l'òptim fixat era de, les previsions marcades per la iniciativa inicialment situaven al voltant dels 12.000 euros. Així, ja compta amb un pressupost per anar a la “via administrativa i contenciosa. Si cal, fins alsobre el concepte d'interès i servei públic”. Per això, ha advertit que enguanyHa agraït especialment “la implicació” dels partits polítics que han expressat el rebuig públic contra el projecte i que han contribuït com, lal i, així com l’. En total, la proposta ha aconseguit més de 200 col·laboracions.La campanya ha apuntat que el consistori aprofitadel planejament urbanístic aprovat fa 30 anys per impulsar aquesta construcció, a càrrec d'una empresa privada, quan no existia la legislació deni lafeta per la Generalitat