El litigi pel fraccionament del deute amb Smatsa costa 2,5 milions d'euros a Sabadell

"6.000 beques menjador d'un any"

El contracte, el pecat original

El director general d'Smatsa, Eugenio Díaz Foto: Juanma Peláez

"Hem patit un dany reputacional"

QUÈ ÉS EL FRACCIONAMENT?



El febrer de 2018, l'Ajuntament de Sabadell, que tenia al quatripartit manant a la plaça Sant Roc, va aprovar les liquidacions dels exercicis 2014, 2015 i 2016 per serveis que s'havien cobrat i suposadament no s'havien dut a terme. La xifra marcada era de 3,4 milions d'euros. En el cas del primer any, es va resoldre per la via de la compensació.



El cas va anar també al contenciós, perquè Smatsa va presentar un recurs. D'aquesta manera, les facturacions de 2015 i 2016 -els 2,5 milions d'euros- s'havien d'abonar. La concessionària va demanar partir els pagaments en quatre anys amb la presentació com avals uns deutes empenyorats al banc que no van ser acceptats per tresoreria municipal.



Des d'aleshores, el març de 2020, la concessionària ha retribuït 60.000 euros mensuals al consistori per aquest concepte.



Elamb l'empresa encarregada de la recollida de residus i neteja viària de Sabadell,, li ha costat. Una xifra que surt del poc més de milió d'euros del passiu de 2014 i 1,4 del de 2015, tal com ha dictaminat la justícia (el contenciós) enUnes resolucions que el consistori jai que, per tant, no són fermes. Però aquestes sostenen que es va prestar el servei i que el contracte, condicionat a diversos aspectes com el creixement de la població o del municipi, l'evolució de la tecnologia i l'adaptació a la nova regulació, entre d'altres.Aquest import s'hi haurà d'afegir les decisions judicials que vinguin dels anys 2016 i 2017 i que, segons estimacions municipals, s'elevarien a un total, amb data de novembre de 2022, a-mig milió dels quals són interessos-. I és que en el redactat dels magistrats, el que fa referència a l'exercici 2015, hi destaca quei hi trobaEn aquest sentit, en la sentència sobre la facturació de 2014, ha apuntat que el quadripartit -Unitat pel Canvi, ERC, Crida per Sabadell i Guanyem-i "la clara voluntat de". Una afirmació feta d'acord amb la declaració, com a testimonis, de l'extinent d'alcalde en l'anterior mandati el regidor del PP del mateix període, Esteban Gesa.Caldrà esperar que una de les, perquè es pugui aturar aquesta dinàmica, ja que ja ha començat la, cosa que la factura podria elevar-se una mica més d'aquests 5,3 milions d'euros.El primer tinent d'alcaldessa,, ha comparat aquest import total -5,3 milions d'euros- "perquè ho entengui la ciutadania, són quatre Passeigs, set carrers Industria i". Gibert ha dit que les resolucions suposen "un punt d'inflexió" i, ha afegit. Ha garantit que "s'anirà fins al final" iper a la ciutat.La Crida per Sabadell, responsable de l'àrea de neteja durant el passat mandat, ha indicat que, investigat dins del cas Mercuri -peça 28- . La portaveu de la formació, Nani Valero, ha considerat que el govern municipal hauria d'haver activat els mecanismes per revocar la concessió. “És un contracte que està sent investigat per la justícia , que ningú se n'oblidi”. “És massa interpretable per l'empresa, per l'Ajuntament i també -com ara podem comprovar- per la justícia”, ha rematat i ha insistit: “Es van fet“.El gerent d'Smatsa,ha qualificat de "positius" els dos dictàmens, que ha definit "són contundents i no deixen lloc a la interpretació". I ha continuat, "era una invenció", en referència a l'anterior equip municipal i a l'acusació de "sobrefacturar", i ha assenyalat que "calia tipificar els preus sinó seria un cànon pel qual pagar anualment".Díaz ha confessat que amb aquests litigis han "patit un" i "se'ns". Ha calculat que aquest, aquella que fa referència a l'any 2014, i s'ha obert a estudiar un pla perquè l'Ajuntament de Sabadell eixugui aquest deute amb la concessionària.