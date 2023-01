Compromís per trobar la convivència entre els veïns i l'oci nocturn al centre de Sabadell

"L'oci nocturn al nucli urbà no funciona"

Instants després que es posés, de forma virtual, punt i final per a tenir una nova regulació de l'oci nocturn a Sabadell , ha arribat el, en forma de moció, de, concretament del grup-creat especialment per aquestes molèsties-: trobar lad'aquests negocis ambLa portaveu d'aquesta agrupació de l'entitat,, ha expressat el desig que es "revisi i actualitzi" i "els nous criteris es puguin aplicar als locals actuals". Ha reconegut la necessitat d'establiments d'aquests tipus, però, perquè, tal com ha recordat, "pot produir trastorns del son i provocar".Ha defensat la proposta amb arguments legals, perquè "els deures s'han de fer complir", i entre els quals hi ha, "la" i també "contemplen mesures per minorar" les molèsties, tant impulsades des de l'administració com dels responsables de l'activitat. Tatché ha instat li ha enumerat un seguit de suggerències d'actuació: mediació, campanyes de sensibilització, presència policial i "sobretot l'exigència de les responsabilitats" als propietaris que els atribueix la normativa.La moció presentada per l'entitat s'hai, de fet, tots els representantsque, a la postra, és a la salut. La quarta tinent d'alcaldessa, Montse González, ha garantit queamb els locals i per això, ha explicat, que hi haurà més presència policial i ha recordat que està prohibit servir begudes en gots de plàstic i s'ha demanat ladel personal. Ha matisat, però, que aquesta problemàtica denunciada per l'associació és "a la via pública i. Sóni això no se soluciona tancant activitats recreatives".L'alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha manifestat la seva "opinió personal" sobre el tema i ha remarcat aquest posicionament:. Ha indicat quei ha subratllat que s'actua "quan algú no fa les coses bé" i ha afegit que "cal ser responsable i actuem".