Sabadell tornarà a concedir llicències per obrir discoteques i bars musicals

Tres anys de feina

L'obertura deha tornat a la sala de plens de Sabadell i ho ha fet per rematar la feina d'aquests anys. I és que s'ha fet l'aprovació definitiva del Pla General Municipal d'Ordenació de Sabadell per a la. Ha comptat amb els vots de l'equip municipal -PSC i la regidora no adscrita, Marta Morell-, Junts per Sabadell i Cs i l'abstenció d'ERC i la Crida per Sabadell.Això vol dir que el consistorimolt presumiblement aquest 2023, després que se superi l'últim escull d'aquest procediment: la Comissió Territorial d'Urbanisme de l'Arc Metropolità de Barcelona -organisme de la Generalitat- faci la dació en compte, és a dir, doni el vistiplau. Un tràmit que tindrà lloc al febrer.Cal recordar que el, el qual se li va donar llum verda al maig de l'any passat , feia unai el tipus de locals, en funció de la seva capacitat (150 persones; entre 151 i 500; 501 i 1.000 i més d'un miler). També determinava una separació,, de més o menys metres, així com d'equipaments públics, per exemple, escoles i centres sanitaris.D'acord amb aquests paràmetres de la normativa, una mostra és que al polígon sud-oest, al límit de la població amb Sant Quirze, podrien instal·lar-se, i-una fotografia semblant a Sant Pau de Riu-sec-. Mentre que a laes limitaria aCulmina un procés engegat a finals de 2019 amb un any de moratòria de llicències per treballar en aquesta ordenança. L'any inicial de prórroga es va ampliar uns mesos més, per l'esclat de la Covid-19. El 2021 l'oci nocturn esal plenari. Primer, al març, quan es va fer l'aprovació inicial per fer una modificació general del pla municipal , i, després, al maig, quan es va aprovar aquest pla d'usos, amb la correcció de les esmenes.Sabadell es va quedar-la Zona Hermètica-a les portes de l'estiu de 2016, quan va caducar el pla general del barri de Gràcia. Tot i així, alguns negocis van continuar uns mesos oberts, fins que la justícia va avalar la mesura municipal . El 2018 un local emblemàtic d'aquest espai de la ciutat, ia l'àrea, ho va fer fa quatre anys.