La cultura popular de Sabadell guanya una nova figura: la Mulasseta

FOTOS Les «criatures» de la cultura popular de Sabadell Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Foto: Juanma Peláez Previous Next

Lade Sabadell s'ha fet més gran. Laés la nova figura de l'entitati va arribar, en forma de regal, procedent d'orient. I és que va ser un obsequi dels tres emissaris i així ho van donar a conèixer a través d'un vídeo a les xarxes socials.La Mulasseta representa la, l'altra criatura, juntament amb el, de l'organització local, i està. Es tracta de la tercera de l'entitat en els últims dos anys i la sisena de la ciutat des de 2017.A l'estiu es van presentar dues, la Mulassa, d'Encultura't, i els Caballets, de l'Esbart Dansaire . Curiosament, són dos elements de la cultura popular local que es, ja que així figuraven a la documentació de les Ordinacions de la Vila i Universitat de Sabadell, en la qual apareixen per les festes de laUn any abans, el 2021, i sota els efectes de les restriccions per la Covid-19, el l'Àliga de la Colla de Geganters i Grallers de Gràcia , un àliga perdiguera o cuabarrada, una espècie. També els Diables de la Creu Alta van presentari ll'Associació veïns Covadonga.Són algunes de les figures dede la ciutat que compta amb una vintena. De fet, a l'abril de 2021 es va muntar una exposició al Casal Pere Quart per presumir d'aquest ventall tan ampli de mostrari.