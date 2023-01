i, per tant, són unes jornades festives per a treballadors i estudiants -a partir dels dies 21 i 22-. Sigui com sigui, en comparativa amb el desembre de 2019,

usuaris.

A Sabadell Nord, el 40% dels usuaris

Lal'any 2022, entre setembre i desembre , s'ha traduït amba les. Això suposa uns 100.000 passatgers més que en el mateix període de 2019, l'any previ a l'esclat de la Covid-19, i al voltant de mig milió més en comparació amb l'any passat.L'aposta pel tren ha anat en augment, especialment de setembre a octubre , amb pràcticament, i superant les 400.000 (407.141) el desè mes de l'any, segons les dades facilitades per Renfe. En canvi, entre novembre i desembre s'ha experimentat un descens, pràcticament, en la mateixa proporció, de 399.855 a 360.635.També cal tenir en compte que aquest darrer mes de l'any veAquest últim quadrimestre de 2022 s'haa la capital vallesana, molt per sobre de 2021, i també si s'agafa com a referència 2019, encara que amb menor grau. De totes maneres, al setembre de fa quatre anys va haver-hi més viatgers : 391.349 davant 369.697.Una micadel total d'1,5 milions de visitants (624.632 persones) han pujat a l'estació de, sent la que més n'ha atret de la ciutat i la que més ha crescut en l'últim any, en 120.000, i gairebé en 50.000 en comparació amb 2019. I es desmarca així de(554.552 viatgers), després d'un 2021 -entre setembre i desembre- en què ambdós punts s'han alternat al capdavant., malgrat no arribar als números de les altres dues, ha experimentat un creixement notable i ha evidenciat que la. I és que abans de l'anunci del govern espanyol la diferència d'usuaris entre els anys 2021 i 2019 era menor que comparada amb 2022. A partir de setembre de l'any passat s'ha disparat, al voltant de les 20.000 o al desembre quasi 30.000. L'estació ha assolit, molt per sobre dels 244.147 de 2021 i els 275.935 de 2019.