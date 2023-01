Sabadell conserva una desena de cabines telefòniques

El mapa elaborat amb cabines públiques l'any 2018. Foto: Cabitel

Més de 2,5 milions de mòbils

L'estiu de 2022, el govern espanyol va donar llum verda a la, una normativa que, entre altres coses, contempla canvis en les condicions dels contractes amb les companyies operadores de telefonia mòbil i. A Sabadell s'està fent la retirada iUna tasca de la qual s'encarregai que porta un any fent-la i, segons han informat fonts municipals, ha de seguir duent a terme. Tot plegat, en compliment d'aquesta regulació estatal, que substitueix una d'anterior de l'any 2014, que ja no contempla el manteniment d'aquestes instal·lacions a la via pública l'estiu de 2018 a la capital vallesana hi havia una setantena de telèfons públics pels carrers. En principi, aquell any havia de ser l'últim i s'havia d'engegar la seva desaparició, però es va prorrogar el servei. La multinacional de telecomunicacions no ha pogut començar la seva supressió, d'una forma legal, fins fa pocs mesos d'una, tal com admetia aDe fet, al redactat de la Llei de Comunicacions es contempla que aquests puntso s'emprin per fer, per exemple, de, ti punt d', tal com es fa en d'altres indrets de la ciutat.L'aparició dels mòbils i de la seva evolució ha convertit les cabines en, en un element de record i fins i tot, una. Segons l'Institut d'Estadística de Catalunya (Idescat), amb dades de 2021, a leshi havia un total de, entre les cases amb un membre o fins a cinc o més i diferenciada per la grandària del municipi.En aquest sentit, les localitats a partir de 100.000 habitants i les capitals de província concentraven pràcticament la meitat. També crida l'atenció que el. Mentre que les poblacions de menys de 10.000 ciutadans n'hi havia mig milió.Fins ara, Telefònica tenia l'obligació que els municipis mitjans i grans havien de disposar, almenys, d'una. Els registres de l'empresa de telecomunicacions indicaven que a l'Estat hi havia gairebé 15.000 cabines, al voltant d'unes 2.000 a Catalunya . La primera es va instal·laral parc de El Retiro, a Madrid.