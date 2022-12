Acord per rehabilitar 170 habitatges al barri de Merinals

L'Ajuntament de Sabadell i el Departament de Territori han signat un conveni per a la rehabilitació deal barri de Merinals. Aquest acord és la culminació d'un llarg procés de negociació amb els veïns sobre l'abast que havien de tenir les obres, i que s'ha resolt amb la implicació de les administracions local i autonòmica.A principis del 2020, es va encarregar un estudi alperquè determinés l'estat real dels 170 habitatges i si era possible rehabilitar-los o s'haurien d'enderrocar. El dictamen del COAC concloïa que es podien rehabilitar, i relacionava les actuacions a fer segons si eren obligatòries, recomanables, de millora o atribuïbles a veïns individuals.La Generalitat subvencionarà elque puguin afectar la seguretat de les persones, com la reparació funcional de les biguetes de les cambres de bany dels habitatges i la part afectada dels dormitoris adjacents, les actuacions alsdels edificis com ara cobertes, façanes i instal·lacions, i altres actuacions que es faran a l'interior dels habitatges per garantir-ne la salubritat i la seguretat.Així, els 170 habitatges veuran corregides les situacions que el dictamen del COAC va determinar com a obligatòries i recomanables, i també s'obrirà una convocatòria específica per poder-hi incloure la instal·lació d'. En aquest cas, els veïns poden sol·licitar la subvenció que permet als qui compleixin els requisits derebre fins al 100% del cost de la instal·lació.