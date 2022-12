L'alcaldessa de Sant Quirze acusa la Generalitat d'«espolsar-se les puces» amb la polèmica Waka

L'alcaldessa de Sant Quirze del Vallès,, ha acusat la Generalitat "d'espolsar-se les puces" amb la responsabilitat que tenen sobre l', dies després de l' enèsima polèmica que envolta aquest establiment En el ple municipal que ha celebrat el Consistori aquest dijous, l'alcaldessa ha retret la "ignorància" de la consellera d'Igualtat i Feminismes,, sobre lad'activitats de la discoteca, que és municipal, però que es basa en els informes preceptius de l'administració autonòmica. Com ha explicat Oliveras, ni Verge ni cap representant del Departament van assistir a unaper abordar la situació.És per això que les darreres consideracions de consellers del Govern - Verge, però també, conseller d'Interior, quan va ser preguntat pel comunicat emès per l'Ajuntament - sobre la responsabilitat delhan encès els ànims de l'executiu municipal. "Estem absolutament sorpreses pel nivell de desconeixement", ha dit Oliveras. "El nostre Govern, la Generalitat, traient-se les puces de sobre, decideix que la responsabilitat és de l'Ajuntament, quan mai hem tingut la competència de la".I és que, com que Sant Quirze és una localitat petita, de 20.180 habitants, la responsabilitat recau en el govern autonòmic: "La llicència la dona l'Ajuntament si elssón favorables, i si algú pot fer-ne un de negatiu és qui té el desenvolupament de la Llei d'Espectacles en la seva competència", ha insistit l'alcaldessa. "A banda de tirar pedres a la teulada, agafin la Llei d'Espectacles, i si no és suficient, regulin-la de nou", ha afegit.