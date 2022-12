Iniciativa per impulsar l'ús dels locals comercials disponibles a Sabadell

L'Ajuntament de Sabadell ha posat en marxa una campanya per impulsar l'ús de, amb l'objectiu de dinamitzar eli, alhora, donar un aspecte més atractiu i segur.La idea és instal·laren els vidres exteriors amb finalitats publicitàries als aparadors dels locals buits per llogar o vendre, amb un 75% de l'espai reservat per ade l'Ajuntament i el 25% restant, per a la mateixa immobiliària o propietària, per incentivar el seu lloguer o compra., tinenta d'alcaldessa de Desenvolupament econòmic, explica que aquesta prova pilot busca revertir l'efecte "persiana abaixada" i millorar l'estètica dels carrers.