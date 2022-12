VÍDEO | Demanen 10.000 euros de rescat pel nen Jesús robat a Barberà del Vallès

Coincidint amb el dia de, dos jovesel passat dimecres del pessebre municipal de. Els nois van penjar el vídeo al seu perfil devestint de negre i encaputxats per simular un vertader segrest, a més de tenir la veu distorsionada.Aquest dijous, els joves han penjat un altre vídeo a Tik Tok on, criticant que va ser molt fàcil dur a terme el robatori perquè"Així és com cuiden les coses a Barberà del Vallès. Exigim una recompensa de 10.000 euros,", han dit al vídeo., esperant que tot quedi en una broma del dia de Sants Innocents i puguin recuperar la figura sana i estàlvia. Cada nit recollien el nen Jesús i el guardaven fins al dia següent per evitar que el robessin, com ja havia passat altres anys. Tot i així, els dos nois es van avançar a la policia local la passada nit de dimecres, i no van poder impedir el robatori, que ara s'ha tornat viral.