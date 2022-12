Adjudicada la primera fase de les obres de l'accés sud a Sabadell des de la C‑58

Lade Sabadell ha adjudicat aquest dimarts diverses obres, entre les quals la fase 1 del, l'accés a la ciutat des de l'autopista. L'empresa que les durà a terme seràa partir del primer trimestre de l'any vinent, i el cost serà de, a càrrec de l'Ajuntament i la Diputació, que n'aportarà 2 milions.El projecte transformarà l'accés a la ciutat amb unaamb la Gran Via i el carrer de Costa i Deu i en els dos sentits de la circulació. La primera fase preveu la creació d'una gran rotonda de 90 metres de diàmetre, amb dos carrils de circulació a l'interior i quatre ramals, nous espais lliures i nous recorreguts per a vianants i bicicletes.Per altra banda, s'han licitat les obres per adequar una part del conjunt decom a viver de l'. En concret, es rehabilitarà l'anomenadaper situar-hi el Viver illa i l'espai de coworking i crear un espai d'emprenedoria i inserció laboral de l'escola municipal de. El pressupost previst per aquesta obra és de, i es tracta d'una actuació cofinançada pel Fons Europeu de Desenvolupament FEDER.Finalment, la Junta de Govern Local ha adjudicat les obres d'ampliació del, que durà a terme l'empresaper. Es construiran quatre nous volums que acolliran la consergeria, els despatxos d'administració i l'oficina, i el bar.