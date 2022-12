Més de 300 persones es concentren a Santa Perpètua de Mogoda per condemnar l'assassinat d'una veïna

L'Ajuntament deha convocat unaquest migdia, a les 12h, per mostrar el condol i condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys, presumptament a mans de la seva parella, que es va produir ahir a la ciutat . Més dehan omplert la plaça de la vila per condemnar aquest crim.La consellera d’Igualtat i Feminismes,, ha apuntat que, com és habitual en aquests casos, la Generalitat es personarà a la investigació judicial per esclarir el crim. L’alcaldessa de Santa Perpètua,, ha avançat que el consistori també demanarà ser. L'administració assumirà totes les despeses del sepeli de les dones mortes per violència masclista, "una ajuda cabdal per a què la violència no impacti encara més al benestar de les famílies", ha recordat Verge."N'estem fartes", ha dit la consellera, que ha reclamat "corresponsabilitat" de tota la societat per erradicar la violència masclista, "que ens maltracta psicològicament, ens agredeix sexualment i, en darrer terme, ens pot arribar a matar", ha afegit. Verge ha recordat que les víctimes i el seu entorn tenen a disposició el telèfonper denunciar qualsevol situació de violència i demanar assessorament psicològic o jurídic, i ha emfatitzat la importància de "no deixar cap dona sola" especialment durant les setmanes de Nadal, en què es poden incrementar els factors de risc degut a la convivència amb l'agressor durant els dies festius.El consistori ha decretat. Es col·locarà un crespó negre al balcó de la Casa de la Vila i les banderes onejaran a mig pal. A més, la Junta de Portaveus extraordinària va aprovar una Declaració institucional per expressar la solidaritat amb la família i l'entorn de la, la veïna víctima del, i compartir "el seu dolor i la seva indignació". Tots els grups municipals (SPEC, ERC, PSC i Cs) han subscrit el text en què expressen que aquesta mort constitueix "una evidència més de la transcendència del repte en el qual estem compromeses i compromesos: la lluita contra tota forma de violència contra les dones i la creació de les condicions de seguretat i d'igualtat necessàries per garantir la llibertat i la integritat de totes les dones".Així mateix, la Junta de Portaveus manifesta el seu compromís de continuar lluitant contra la violència masclista, i "impulsar els canvis legals necessaris i per impulsar un canvi cultural i educatiu en profunditat de la nostra societat per tal de garantir la seguretat, la integritat i la llibertat de les dones en un entorn d'igualtat i de respecte".Diverses veus han expressat públicament el seu rebuig al crim mascilsta d'aquest dilluns a Santa Perpètua de Mogoda: l' ha fet un minut de silenci a les 11h davant de l'Ajuntament, i el sindicatha emès un comunicat en què demana a totes les persones, organitzacions i institucions a "sumar esforços" perquè la violència contra les dones sigui definitivament eliminada, així com sumar-se a la demanda perquè els poders públics reconeguin la lluita pels drets de les dones i l'erradicació de la violència masclista com una qüestió d'Estat.