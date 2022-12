L'Ajuntament de Santa Perpètua convoca un minut de silenci per condemnar el crim masclista

L'Ajuntament deha convocat unaquest migdia, a les 12h, per mostrar el condol i condemnar l'assassinat d'una veïna de 88 anys, presumptament a mans de la seva parella, que es va produir ahir a la ciutat . El consistori ha decretat. Es col·locarà un crespó negre al balcó de la Casa de la Vila i les banderes onejaran a mig pal.L'alcaldessa,, ha convocat una Junta de Portaveus extraordinària on s'aprovarà un manifest que es llegirà a la concentració, en què l'Ajuntament refermarà un cop més el seu rebuig ferm, unitari i contundent de totes les violències masclistes.El Consistori està treballant amb la Conselleria dede la Generalitat per tal d'oferir tot el suport a la família i entorn de la víctima.