Es reprèn el programa de formació musical A-cordant a dos barris de Sabadell

Els centres educatius als barris dehan reprès el projecte, un programa de formació musical que s'adreça a la creació d', formades per violins i violoncels, de la mà de l'Així, els alumnes de 4t, 5è i 6è de primària de les escoles Joaquim Blume, Agnès Armengol i Juan Ramon Jiménez, incloses en els, participen en aquest programa que té l'objectiu d'acostar la música als infants d'entornsi que tenen difícil accés als ensenyaments musicals.Aquesta és una de les línies de treball derivades del, en el qual participen 280 alumnes cada curs. Part de les hores lectives de música es destinen a la, per tal de potenciar l'activitat i el creixement com a col·lectiu, a més d'aprofundir en el coneixement musical. Amb el programa es pretén treballar, a través de la música, l'assoliment de diverses competències educatives, i valors com l'escolta activa, el treball en equip, l'esforç i la constància.