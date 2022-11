Busquen una veïna de Castellar desapareguda a Terrassa

per LaTorre, Terrassa, Catalunya |

(amicalment respon al nom de Sole), de 53 anys i veïna de, va desaparèixer aquest dilluns, 31 d'octubre. Va ser vista per última vegada a la. En el moment de la desaparició, vestia un pantaló blau clar i una jaqueta texana. La dona mesura aproximadament 1.65m, té el cabell llis negre i els ulls foscos. Portava una motxilla petita.El dia 31, fins a les 16 hores, va estar amb una amiga a la rambla d’Ègara. Des de llavors ningú ha sabut d’ella. No té cotxe i es creu queEl cas ha estat denunciat alsque confirmen que s'està treballant per trobar-la. La família ha demanat ajuda i prega que aquelles persones que tinguin indicis d’on pot ser la desapareguda truquin al 112.