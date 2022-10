Juli Fernàndez fitxa l'exalcalde Maties Serracant pel Departament de Territori

Juli Fernández i Maties Serracant en una imatge d'arxiu. Foto: Albert Hernàndez

, exalcalde de la coalició Crida per Sabadell (CUP i Entesa per Sabadell), serà assessor de laen la nova etapa del Govern de Pere Aragonès en solitari, segons ha avançat TV3 i ha confirmat. Serracant, que és, encara no ha estat nomenat formalment, però ja fa dies que ha tancat amb Fernández aquesta incorporació: ambdós es coneixen de Sabadell i fins i tot es. Aquesta és la segona incorporació a hores d'ara de membres de l'òrbita de la CUP al sottogoverno d'Aragonès, i és que aquest mateix divendres NacióDigital ha avançat que l'exdiputada anticapitalista Mireia Boya serà directora general de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic del departament d'Acció Climàtica de Teresa Jordà.La incorporació de Serracant serà com a càrrec eventual per fer assessor del departament, tot i que encara no ha transcendit en quin lloc perquè elt des de la nova etapa en solitari, han explicat fonts governamentals a NacióDigital. Així, el seu, quan la reestructuració del departament s'acabi d'enllestir i s'aprovi en Consell Executiu. Dimecres -no serà dimarts com és habitual per ser festiu- l'equip d'Aragonès es reunirà i està prevista l'aprovació de reestructuracions d'altres conselleries, però tot apunta que la del departament de Territori s'allargarà encara unes setmanes més. En aquesta conselleria s'han produit diversos canvis com la recuperació de les competències d', que fins ara estaven a Drets Socials.Amb la incorporació de Boya i Serracant, Aragonès, incideix en el missatge que el seu Govern representi el. Després que Junts decidís deixar l'executiu, el president va incorporar com a consellers independents a Carles Campuzano (Drets Socials), provinent de CDC i el PDECat; Quim Nadal (Universitats), ex del PSC; i Gemma Ubasart (Justícia, Drets i Memòria), exlíder de Podem a Catalunya.