Sabadell es troba entre les deu ciutats catalanes en potència generada amb, i la setena amb més instal·lacions d'aquest tipus. Així es desprèn de les noves dades obertes publicades per l'de l'Institut Català de l'Energia.Així, a la ciutat hi ha - fins al 31 d'agost de 2022 -instal·lacions fotovoltaiques, que generende potència. Per sobre de la capital vallesana, en nombre d'instal·lacions hi ha Sant Cugat del Vallès, que lidera el rànquing amb 1.358, Barcelona (948), Terrassa (596), Corbera de Llobregat (559) i Sant Quirze del Vallès (521). Just per sota queden Lleida (484), Cerdanyola del Vallès (423) i Lliçà d'Amunt (421).Pel que fa a la, el municipi és la vuitena ciutat del rànquing, només per darrere, entre d'altres, de Barcelona (14.501,29), Sant Cugat (7,464,28), Terrassa (5.612,66) i Lleida (4.560,96).El, de fet, lidera els rànquings, tant en nombre d'instal·lacions com en potència generada. Ambinstal·lacions i, se situa per sobre del Vallès Oriental (4.357 instal·lacions i 31.730,33 kW generats) o el Baix Llobregat (4.313 instal·lacions i 30.643,30 kW).Pel que fa al tipus d'instal·lacions,tenen una potència inferior a 5kW,en tenen entre 5 i 25,entre 25 i 100 i nomésen tenen més de 100.