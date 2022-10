⚠️El jutge instructor de la causa del @Detingudes23S tanca el sumari!!!



El jutjat central d’instrucció número 6 de l’ha conclòs la instrucció de l’operació Judes contra 13acusats de terrorisme, entre els quals hi ha els sabadellencs Jordi Ros, David Budria i Clara Borrero; la veïna de Sentmenat Queralt Casoliva; el de Cerdanyola Eduard Garzón i el de Santa Perpètua de Mogoda Ferran Jolis.El magistratha tancat el sumari i així ho ha notificat a les defenses. En un comunicat,ha denunciat que des de gener del 2022 s’han succeït fins a 11 resolucions que ordenaven el jutge instructor a lliurar a les defenses el contingut de les diligències secretes, i no van tenir accés a elles fins fa dues setmanes. Ara els ha deixat sense marge de maniobra, diuen, tancant el sumari pocs dies després.Alerta Solidària s’ha queixat que durant las’han practicat lesque convenien a les parts contràries i s’ha endarrerit al màxim l’aportació de les, deixant les defenses sense marge per sol·licitar proves a partir dels nous coneixements adquirits un cop el magistrat tanca la instrucció només dues setmanes després.“Ja ni dissimulen la vulneració dels nostres drets elementals de defensa”, s’ha queixat el col·lectiu, que s’ocupa de ladels 13. A més, també s’ha queixat que la documentació rebuda és “incompleta”, ja que “presenta forats i salts temporals”. Queden pendents de resoldre, però, diversos recursos, entre ells un que qüestiona la negativa del magistrat de prorrogar la instrucció.