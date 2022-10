Ensurt per una al·lèrgia i un cuiner impostor: «Joc de Cartes» torna per trobar el millor xef jove del Vallès

AVUI HI HAURÀ UNA CONFRONTACIÓ SONADA! No t'ho perdis! A continuació, #JocDeCartesTV3 pic.twitter.com/ljXIh6Z2UM — Joc de cartes TV3 (@JocdeCartesTV3) October 19, 2022

Retorn triomfal del. El popular concurs deva estrenar la nova temporada de tardor amb l'audència pels núvols. En la recerca del millor xef jove del Vallès Occidental, fins aen algun moment del programa. De mitjana, 473.000 persones van mirar el programa, un 23,5% de share, la millor quota de pantalla des de l'octubre del 2019.L'episodi va ser sonat. El, del restaurant, va criticar durament tots els restaurants que van visitar. La seva actitud va molestar la resta de participants, que van acabar recriminant-li el comportament en una confrontació final especialment tensa.L'ambient encara es va escalfar més quan els restauradors van veure l'estat de la seva cuina i, sobretot, com el Sergi no executava pràcticament res dins de la cuina. "", va advertir-lo Marc Ribas. "Soc el que s'encarrega de la cuina, però no soc el que cuina cada dia", va justificar-se el suposat xef.Però l'error més greu d'aquest jove restaurador no va ser ni la brutície de la cuina ni el seu desconeixament de l'ofici; després de tres àpats junts,a la vedella i la llet. L'ennuig del participant, que va haver de prendre, va ser més que evident. Així ho reflecteix la seva nota al menjar de Can Sidro: un zero. Per la seva banda, el Sergi el va acusar d'exagerar: "Si et ve un atac no pots continuar gravant", va dir.Finalment el guanyador va sera Polinyà. A més, el seu garrinet va aconseguir el premi de plat estrella, la nova categoria que atorga mig punt extra al guanyador. Can Mauri es va imposar amb claredat, i encara ho hauria pogut fer amb més marge. Els mateixos competidors van admetre quedesprés de veure el seu alt nivell.