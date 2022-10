Llum verda a diverses obres per als pròxims mesos a Sabadell

Sabadell posarà en marxa diversesa diferents punts de la ciutat en els pròxims mesos: la reforma de les cruïlles de Gran Via amb els carrers de Sant Pau-Buxeda i de Sol-Sardà, la de la reforma de la placeta entre els carrers de Calassanç Duran i Alguersuari i Pasqual, la urbanització i enjardinament de la part lateral de Fira Sabadell i la rehabilitació de la plaça del Treball.Els projectes es troben en diverses fases, però tots han passat aquest matí per laAquest ens ha aprovat l'adjudicació del contracte per reformar les cruïlles de Gran Via, entre els carrers de Sant Pau i Buxeda, Sol i Sardà; una actuació inclosa en elde l' àmbit de la Gran Via - Ripoll . Així, se suprimiran els passos soterrats de les cruïlles esmentades per donar més espai de seguretat a la ciutadania i millorar l'accessibilitat de la zona. Es tracta d'un projecte dissenyat amb criteris "de gènere, d'accessibilitat per als vianants, de pacificar el trànsit i de millorar tota la continuïtat dels vianants al voltant de la Gran Via", ha explicat el regidor